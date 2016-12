Tre giorni di maratone al galoppo Un premio a chi rispetta il quadrupede

La Sardegna e Dubai non sono mai state così vicine. Se l'Emirato del Golfo Persico è considerato come la culla dell'Endurance (non per niente noto come lo «sport degli sceicchi»), la nostra isola è la «terra di cavalli» per eccellenza. Un connubio che si rafforza con la prima edizione di Sardegna Endurance Lifestyle, un contenitore di eventi che spaziano dallo sport al turismo, dal business all'allevamento.

La culla di tutto ciò sarà il centro Horse Country di Arborea dove è tutto pronto per accogliere quello che da subito è stato considerato come l'evento equestre più importante che si svolge in Sardegna da diversi anni. Forse esattamente da dieci anni quando fu sempre l'Endurance ad attirare in Costa Smeralda il fior fiore di questa disciplina, compresi diversi cavalieri provenienti proprio da Dubai. Costa Smeralda ed Arborea nel segno della continuità con la stessa organizzazione di Gianluca Laliscia, Ceo di sistemaeventi.it e campione mondiale di Endurance nell'edizione che, guarda caso, si è svolta proprio a Dubai «nella mia carriera ho montato tanti cavalli nati in Sardegna e vi posso assicurare che non hanno niente da invidiare agli altri. Stesso discorso per il percorso che affronteranno i partecipanti alle due gare internazionali, una palestra naturale con percorsi pianeggianti dove l'Endurance trova il suo sbocco ideale». Il giorno delle gare è sabato 31 agosto con la partenza alle otto di mattina (la Cei 2 stelle 120 km) e alle nove (la Cei 1 stella 90 km) dall'Horse Country, e dopo i diversi anelli che si snodano nei comuni di Arborea e di Terralba si ritorna al centro equestre di Arborea dove l'arrivo dei primi concorrenti è previsto nel primo pomeriggio. Ma i cavalieri e le amazzoni in gara devono affrontare anche i temuti «vet gate», dei controlli veterinari posti al termine di ognuno degli anelli dove se le condizioni del cavallo non rispettano alcuni parametri, scatta l'immediata eliminazione.

E come prova di quanto nell'Endurance sia importante la salute del cavallo, al termine delle gare si assegna anche il premio «best condition» riservato al cavallo che giunge al traguardo nelle migliori condizioni fisiche generali. Questa di Arborea è la seconda tappa del Trofeo Endurance Lifestyle (la prima è andata in scena nelle Marche a giugno) che assegna un montepremi totale di ben 21mila euro (il record in Italia per gare di questa disciplina).

